2500 så 40 våryre kyr slippe ut på beite

Saken oppdateres.

Rundt 2.500 personer besøkte skolen for å se kuslippet i solskinnet klokka 12 på Leinstrand lørdag. 40 økologiske melkekyr som hadde stått inne hele vinteren, ble da sluppet ut på vårbeite. I år var første gang skolen hadde åpnet for at publikum skulle få med seg kuslippet.

Prosjektleder for Åpen økologisk gård i Oikos (Økologisk Norge), Marte Guttulsrød, skriver i en pressemelding at de er storfornøyde med arrangementet på Skjetlein.

- Flere nysgjerrige

- Både store og små gledet seg over herlige hopp og krumspring. Det er tydelig at flere og flere er nysgjerrige på økologisk landbruk. Det ser vi på den økende etterspørselen i dagligvarebutikkene, og flere og flere bønder som er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. Publikum er også nysgjerrige på hva økologisk landbruksproduksjon går ut på i praksis, sier Guttulsrød i meldingen.

Det var særlig småbarnsfamilier som besøkte den åpne dagen og kuslippet på Skjetlein.

Byfolk skal lære

Også på Bygdøy kongsgård i Oslo arrangeres det kuslipp, som trekker rundt 4000 besøkende hvert år. Målet med arrangementene at byfolk skal få være sammen med dyr på gården, lære om mat og melkeproduksjon, og ikke minst se hvor glade kyr blir når de kommer seg ut på våren, skriver Oikos.

I Danmark har Økologisk Landsforening arrangert Koens dag/Økodag siden 2005.

Skjetlein videregående skole leverer økologisk melk til både Rørosmeieriet og Tine, og begge selskapene var med på arrangementet lørdag. Foruten våryre kyr, var det sauer, lam, kalver, kaniner og grisunger ute på tunet under arrangementet.