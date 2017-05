Helge fikk nærkontakt med grindhvalene

Nå setter RBK-treneren på bremsen for alle endringene

Helge Stranden var ute i strandkanten ved Agdenes fyr da han fikk øye på grindhvalene som kom inn Trondheimsfjorden. Han dro ut i båt for å ta bilder av dyrene. Han anslår at det var mellom 50 og 60 grindhvaler som hadde samlet seg.

- Hvalene var bare én meter fra båten. Det er en helt egen og artig opplevelse å komme så nærme dem. Jeg var forsiktig for å unngå å stresse dem. De er nysgjerrige, så de kom nære båten, sier Stranden.

Hvalunge

Det ene bildet viser en hvalunge, som befinner seg like ved båten.

- Det er første gang jeg har tatt et slikt bilde av en hvalunge. Den var mellom én til to meter lang, sier Standen.

Jakter mat

Han sier at grindhvalen kommer tilbake hvert år rundt denne tiden av året for å jakte på mat.

- De jakter sild inne i fjorden her. Det er mye fart på dem når de jakter, sier Stranden.

Søndag hadde hvalene dratt videre igjen.

Familier på tur

Tidligere år har det også blitt observert grindhvaler i Trondheimsfjorden. Marinbiolog Geir Johnsen ved NTNU sier at grindhvalene vanligvis befinner seg i åpent farvann, men at de drar inn i fjordene for å spise.

- Når det er mindre mat andre steder, så kommer de inn i Trondheimsfjorden for å spise sild og makrell. De har vært her sporadisk de siste ti årene, sier Johnsen.

Hvalene oppholder seg som regel i familiegrupper på mellom 15 og 20 dyr.

- Flere grupper kan av og til dra litt sammen eller oppholde seg i nærheten av hverandre, sier Johnsen.