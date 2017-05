Fant 40 meter med ødelagt autovern

- Vi står i et usikret område og har muligens en farlig mann her

Saken oppdateres.

Ødeleggelsene langs fylkesvei 950 på Hundhammeren ble meldt inn like etter midnatt natt til onsdag.

- None har kjørt ned cirka 40 meter med autovern. Det tilsier at det også må finnes skader på et kjøretøy, men vi har ikke funnet noe, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Politiet håper det kommer inn opplysninger om hva som har skjedd.

Vegtrafikksentralen er varslet om forholdet.

- Autovernet skal ikke ligge til hinder for trafikkenDet blir et omfattende arbeid å ordne opp, sier Tiller.