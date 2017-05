Hakkespett på innbruddsraid

Saken oppdateres.

En beboer i Buvika har sendt oss en video av en hakkespett som går løs på en fuglekasse. Tipseren forteller det er et blåmeis-par som leier fuglekassen denne våren og at hakkespetten trolig ønsker å ta seg inn.

Typisk flaggspett

Fuglekjenner og naturoppsyn Georg Bangjord kan opplyse om at fuglen i videoen er en flaggspett-hann.

- Det er typisk flaggspett å gå løs på fuglekasser. I vinterhalvåret er de vegetarianere og spiser mest frø fra kongler. På våren, når flaggspetten får egne unger, må den ha ekstra mye mat. Da er fugleunger og egg på menyen, forklarer Bangjord.

Anbefaler metallbeslag på fuglekasser

Hvorfor denne flaggspetten ikke tar seg inn via hullet som allerede er i fuglekassen er derimot et mysterium.

- Denne fuglekassen har et stort hull der flaggspetten sannsynligvis hadde klart å ta seg inn. Det er veldig rart at den prøver å hakke et helt nytt hull. I kasser med mindre hull er det imidlertid vanlig at flaggspetten hakker det eksisterende hullet større, eller lager et nytt hull der trevirket er svakest, forteller Bangjord.

Fugleeksperten anbefaler å sette på et metallbeslag rundt hullet på fuglekasser. Da gir flaggspetten ofte opp sine innbruddsforsøk.

