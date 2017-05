Sp-Løvik ville aldri gjort noe slikt mot sitt eget barn

Bridgetopp tiltalt for skattesvik

Saken oppdateres.

En svensk politiker la ut et bilde av sin sønn (2), liggende i trass på en parkeringsplass. Dermed var debatten i gang i Sverige.

- Foreldre bryter daglig FNs barnekonvensjon om barns rett til privatliv. Barn er ikke en gjenstand som voksne kan bruke til underholdning, sa jurist Sara Eline Grønvold til Aftenposten.

Sp-topp i Trondheim Marte Løvik reagerte sterkt da hun så bildet av den trassige toåringen.

- Jeg fikk helt vondt i hjertet, jeg ville aldri gjort noe sånt mot mitt eget barn. Barn eier sine egne ansikter og kropper, og de må selv få bestemme om de ønsker å bli lagt ut på sosiale medier. Min datter på 13 år godkjenner alltid bilde og tekst hvis jeg legger ut noe på Facebook, sier Løvik.

Legger ut lettkledde barn

Hun kritiserer en del voksnes oppførsel på sosiale medier.

- Foreldre skal lære opp ungdommen i hva som er greit å legge ut og ikke, men selv legger de ut nyfødte barn, nakne barn, lettkledde barn og rasende barn. Jeg skjønner at man synes sitt eget barn er det vakreste på jord, men det blir helt feil når det skjer uten samtykke, sier Løvik engasjert og utbryter:

- Jeg håper at noen av disse barna tar hevn! En dag skal foreldrene pleies, kanskje det er tidspunktet for å dele noen bilder i sosiale medier? Jeg kjenner jeg blir opprørt her, ungene er så sårbare. Det som legges ut på sosiale medier i dag, må de forholde seg til resten av livet.

- Reagerer du på egne politikerkolleger?

- Det hender, uten at jeg vil trekke frem konkrete eksempler. Jeg håper de har snakket med barna sine før bildene legges ut, de blottlegges jo overfor mange, mange fremmede mennesker. Jeg regner med det også kan være en del av imagebygging, og desto viktigere er det at barnet samtykker. Mitt barn skal i hvert fall ikke vinne valgkampen for meg, sier Løvik.

Facebook-foreldre

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun ikke legger ut bilder som eksponerer barna i private settinger.

- Men når vi er ute i offentlige sammenhenger eller sammen med venner eller familie, kan det skje. Jeg er veldig bevisst på ikke å eksponere deres tanker eller meninger eller tillegge dem meninger de kanskje ikke har, sier Hofstad Helleland.

- Vi er førstegenerasjons Facebook-foreldre, så det må være greit å prøve og feile litt. Det viktigste er å sette hensynet til barna først, og huske på at det ikke er sikkert 15-åringen liker det bildet vi la ut da han var fem år, sier hun.

Leder i oppvekstkomiteen i Trondheim, Edvin Helland (Ap), la senest i helga ut bilde av to sine badende barn på Facebook. Men i motlys vises kun skygger, og ikke ansikt.

- Det bildet handlet mest om at det var kaldt i vannet. Jeg prøver så godt jeg kan å tenke varsomt, og reflektere i forkant på om bildene kan legges ut, sier han.

Han har tre barn på 23, 11 og 8 år, og mener selv han ikke blottlegger livet deres på sosiale medier. Helland har aldri fjernet et bilde han har lagt ut.

- Spør du barna om det er greit å legge ut bilder av dem?

- Nei, men jeg sier det etterpå, og gjør en vurdering i forkant.

Frastjålet profilbilde

Trond Åm (V) har én hovedregel når han legger ut bilder:

- Hvis det kan stå i avisen, er det uproblematisk. Men jeg er restriktiv med det jeg legger ut, og det er nok lettere å legge ut bilder av små barn enn sønnen min på sju år, sier han.

Han mener bilde av trass-ungen er tvilstilfelle av hva han ville gjort.

- Det er i grenseland. Jeg vil i alle fall ikke legge ut bilder av mine barn hvor de latterliggjøres eller kommer dårlig ut, sier Åm.

For noen år tilbake ble profilbilde han hadde av seg og sønnen brukt på en falsk Facebook-side.

- Det viser hvor lett det er å bli misbrukt, og ikke minst hvor lite kontroll vi har.

Vanskelige vurderinger

Hanne Moe Bjørnbet (Ap) synes det er vanskelig å vurdere hva som er ufarlig humor, og hva som ikke er ok for barna.

- Jeg er ikke konsekvent på ikke å legge ut bilder av barna, men det er sjelden og som regel fokuserer jeg på aktiviteten eller omgivelsene. Barna våre er ganske små, og jeg tenker at det blir enklere når de blir eldre og kan være med på å bestemme selv, sier Bjørnbet.

Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V) deler noen bilder av egne barn.

- De begynner å bli så store nå at de ønsker å samtykke på hvilke bilder jeg bruker. Jeg prøver å legge ut minst mulig bilder, men det kan være på 17. mai, for eksempel. Skal vi lære våre barn å respektere andres privatliv, må vi vise at vi også viser dem respekt, sier Venstre-politikeren.