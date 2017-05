Frykter for barnas sikkerhet

Saken oppdateres.

Innbyggerne i Lereggen boligfelt har nå sendt brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune om at fartsgrensen må settes ned fra 50 til 30, skriver Avisa Sør-Trøndelag .

Det finnes ikke gang- eller sykkelsti i boligfeltet, og beboerne frykter for sikkerheten til barna langs veien.

I tillegg til at vanlige bilister kjører for fort, er det også mange vogntogsjåfører som kjører gjennom boligfeltet fordi GPS-en viser at det er korteste vei, ifølge innbyggerne.

