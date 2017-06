Flere biler fikk skader da bil kom i stor fart

Over 400 skadd etter bombepanikk i Italia

Saken oppdateres.

Meldingen gikk ut på at to personbiler var involvert. Da patruljene kom til stedet i 05.30-tiden, så de at en sjåfør hadde mistet kontrollen og kjørt inn i flere parkerte biler.

- Kjøretøyet kom ned Saupstadringen da det mistet kontrollen og krasjet med flere parkerte biler, sier innsatsleder Geir Arne Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har sporet opp sjåføren, som er tatt under legebehandling.

- Tre av bilene er skikkelig herpa. I tillegg har flere andre fått skader.

Ut i fra spor på stedet, ser det ut som bilen har kommet i stor fart, kjørt over en gressplen og inn i de parkerte bilene.

Flere andre biler som står parkert på stedet har fått stein og jord på seg.

- Er det mistanke om ruskjøring?

- Det er noe vi må kartlegge gjennom etterforskning, sier Sjøhagen.