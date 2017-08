Bergingsaksjon skaper lange køer

Her gjør cupkongen det igjen - RBK ble for sterke for Jerv

Saken oppdateres.

Det var ved 18.30-tiden at et vogntog havnet i grøfta langs riksvei 3 ved Kvikne. Et kjørefelt var lenge åpent for forbikjøring, men ved 21-tiden startet bergingen av både bil og last. Ifølge Vegtrafikksentralen ble det satt opp omkjøringsmuligheter både sørfra og nordfra.

- Det skal stå en person på Ulsberg som dirigerer trafikken. Det er sagt at bergingen vil ta to-tre timer fra 21.00, sier Kristin Ekrem i Vegtrafikksentralen.

Det rådes at omkjøring skjer via fv 29 Folldalen eller fv 30 Røros.