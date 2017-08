- Var umulig å skille mellom mindreårige og de som hadde lov til å nyte alkohol

Sterk økning for hotellene i Trondheim i sommer

Da skjenkekontrollører besøkte en teltfest på festivalen Utihavet i Mausund, slo de ned på flere punkt, skriver Hitra-Frøya .

Festen hadde 15-årsgrense, og for å skille ut de som var over 18 og hadde lov til å kjøpe alkohol, fikk gjestene fargede armbånd. I det mørke teltet var det umulig å se hvem som hadde hvilke armbånd, mener kontrolløren fra Nordenefjeldske kontroll AS.

Flere berusede mindreårige drakk også alkohol utenfor teltet, skriver avisa. I tillegg var det åpenbart berusede personer inne i teltet som ikke ble bortvist.

