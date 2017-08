Skal avhøre ansatte og ledelsen ved Lerøy Midt

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for de med lite språk

Saken oppdateres.

En mann i 40-årene er kritisk skadd og behandles på intensiven. Hans kollega i 20-årene er også innlagt ved St. Olav, men har mindre alvorlige skader, og tilstanden hans er stabil.

Det opplyser St. Olavs hospital fredag formiddag.

Ulykken på laksebearbeidingsanlegget Lerøy Midt skjedde ved 10.30-tiden torsdag formiddag. En tank eksploderte utendørs, og to av fabrikkens ansatte fikk maursyre på kroppen.

Skal avhøre ansatte

Hitra og Frøya lensmannskontor leder etterforskningen, med bistand fra Trondheim. Nå står en rekke avhør for tur.

- Det som gjenstår er avhør av flere av arbeiderne som var på jobb da ulykken skjedde. Vi skal også avhøre ledelsen ved bedriften. De skadde vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre, sier sier etterforskningsleder Ingrid Aadland, som er politibetjent ved Hitra og Frøya lensmannskontor.

Politiet er ferdige med de kriminaltekniske undersøkelsene på ulykkesstedet.

- De avhørene og undersøkelsene vi har gjort hittil har ikke ført oss nærmere et svar på hva som var årsak til eksplosjonen, sier Aadland.

Tilsyn tidlig neste uke

Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyser at de vil gjennomføre tilsyn hos Lerøy Midt tidlig i neste uke.

- Vi er i en fase hvor vi planlegger tilsyn. Vi forbereder oss på hva vi skal se etter, og gjøre oss kjent med hva som foregår av arbeid i virksomheten, sier Løvås.

Han forklarer at de vil finne ut om det har foregått noe spesielt arbeid før ulykken som har bidratt til eksplosjonen. For Arbeidstilsynet er det fortsatt for tidlig å si noe om bruken av maursyren.

- Vi prioriterer slike alvorlige ulykker, men det er ikke behov for oss å være der i akuttfasen. Det er viktig å ha et godt tilsyn, og vi avtaler med virksomheten for å finne et passende tidspunkt, opplyser Løvås.