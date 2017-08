Lerøy Midt permitterer alle produksjonsansatte ut uka

Ingebrigtsen om Adegbenro-kjøpet: - Han er ikke hentet for at vi skal vinne Eliteserien

Leilighet på 13 kvm solgt for 110 000 kroner per kvm

Saken oppdateres.

- Vi har permittert ansatte ut uka, og vurderer fortløpende hvor lang tid vi trenger på oppstart av produksjonen. Det gjelder alle produksjonsansatte på foredlingsavdelingen i Hestvika, skriver daglig leder i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær i en tektsmelding til Adresseavisen.

Meget alvorlig skadd

Torsdag forrige uke ble to personer skadet på laksebearbeidingsanlegget til Lerøy Midt på Hitra. To tanker et stykke fra produksjonsområdet eksploderte, og to av fabrikkens ansatte fikk maursyre på kroppen.

Begge ble hardt skadet, og St. Olavs hospital meldte mandag at den ene er meget alvorlig skadd, men at tilstanden er stabil. Kollegaen ble innlagt med mindre alvorlige skader.

- Avventer status på anlegget

Tankene som eksploderte er ensilasje-tanker, som fylles med avskjær og biprodukter fra lakseproduksjonen og deretter tilsettes maursyre for å hindre forråtnelse.

- Nå avventer vi status på ensilasjeanlegget, og eventuelt repareringsbehov, sier Fjeldvær.

I forrige uke var det foreløpig ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen. Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyste i forrige uke om at de ville gjennomføre tilsyn hos bedriften tidlig denne uken.