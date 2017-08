Fosen-samene tapte skjønnsrettssaken om Storheia-utbyggingen

Saken oppdateres.

Onsdag falt dommen i skjønnsrettssaken som gikk for Inntrøndelag tingrett i juni.

Fosen reindriftsgruppe sør mente at Olje og energidepartementets godkjenningsvedtak av konsesjonen for vindkraftutbyggingen ikke var gyldig. Dette har skjønnsretten ikke gitt dem medhold i.

Ikke medhold

Fosen-samene mener at konsesjonsvedtaket er i konflikt med folkerettens utbefolkningsvern. Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene. Det er påpekt både saksbehandlingsfeil, brudd på utredningsplikt og mangefult ekspropriasjonsvedtak.

Ikke på noen av punktene får Fosen-samene medhold.

- Ikke saksbehandlingsfeil

I kjennelsen heter det blant annet at «Etter en samlet vurdering er retten kommet fram til at departementets vedtak hverken vil utgjøre en total nektelse av retten til kulturutløvelse eller en betydelig innsnevring av sørgruppens muligheter til kulturutøvelse.»

Om saksbehandlingen heter det at «Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt. Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.»

Stort område

Vindparken på Storheia omfatter 38 kvadratkilometer, et område på størrelse med Jonsvannet ganger tre.

Sørsamene frykter at vindmøllene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.

Storheia-utbyggingen er en del av Fosen Vinds storstilte vindkraftutbygging i Midt-Norge. Planen er å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg der parkene skal ligge på Hitra og i Snillfjord i tillegg til Fosen. Bak Fosen Vind står Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power.