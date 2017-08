Hunder stakk av - drepte to sauer

Femteplass for Hynne i Birmingham

Saken oppdateres.

To hunder skal ha stukket av fra eier og drept to sauer i Budal i Midtre Gauldal søndag formiddag. To andre sauer måtte avlives etter angrepet, og sju sauer er skadd.

Politiet etterforsker saken. Dette melder politiet på Twitter klokka 18.36 søndag.

