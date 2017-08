Måtte losse av før varebilen fikk kjøre videre

Trondheim har et tilbud som er unikt i verden

Statens vegvesen stilte seg onsdag opp på E6 i Malvik og sjekket blant annet vekten til vogntog og varebiler. Det endte med at noe av lasten ble stående igjen.

En varebil hadde 800 kilo overlast. Da måtte en god del kasser ut av bilen før førereren fikk kjøre videre, for dette var alt for mye for en ikke så stor bil.

- Ja, dette var mye i overvekt. Varebilen er laget for å tåle 3500 kilo, da er 800 kilo en ganske stor prosentvis overvekt, sier Jan Ivar Moen som er fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

- Føreren fikk bruksforbud, det vil si at en mengde tilsvarende overvekten på 800 kilo måtte ut av bilen, sier Moen.

Et vogntog måtte også losse av. Her var overlasten på 4200 kilo.

- Også det er mye, men dette er et større kjøretøy. Likevel måtte overlasten losses av og føreren fikk en bot på 16 400 kroner, sier Moen.

Er det mye overlast langs veiene?

- Ja, det er nok det, sier Moen.

