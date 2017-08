Politimann kjørte i 180 km/t på fritiden for å ta råkjører

Oppgang i rypebestanden fra i fjor - her er det mest fugl i Trøndelag

Saken oppdateres.

I midten av september starter jaktsesongen på Rype, og tusenvis av jegere vil ta turen ut i skog og mark.

Flere hundre jegere har hjulpet Statskog med å taksere over 1800 kilometer med jaktområder som forvaltes av Statskog.

Resultatene er oppløftende.

Røros skiller seg ut

- Vi ser en tydelig oppgang i rypebestanden fra i fjor i Trøndelag, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, til Adresseavisen.

Best ser det ut til å være sør i Trøndelag.

- Alle områdene våre i Trøndelag har hatt god produksjon, men det er noen lokale variasjoner. Aller best er det mot øst og sør, så Røros er kanskje aller best i Trøndelag, sier Breisjøberget.

Dårligere bestand nordover

I Trøndelag forvalter Statskog jaktområder i Bangdalen, Kongsvoll, Røros, Snåsa og Namsskogan, i tillegg til Hjerkinn rett over fylkesgrensa til Oppland. De nordligste delene av Trøndelag ligger an til et dårligere rypeår de sørlige områdene.

- Generelt er det et bedre år sør i landet, og det samme gjelder for Trøndelag, sier Breisjøberget.

