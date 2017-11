Ap i Trøndelag støtter ikke stans i Afghanistan-returer

Norge bruker over to milliarder kroner på kampflyhangarer, men frem til 2020 skal de nye flyene stå i telt på Ørlandet

Trondheim Ap og Ap i Bergen vedtok torsdag krav om midlertidig stans i returen av asylsøkere til Afghanistan. I dag har den samme spørsmålet vært diskutert i fylkeslaget til Trøndelag Arbeiderparti.

- Styret i Trøndelag Arbeiderparti har onsdag kveld diskutert forslaget å stanse utsendelse av unge asylsøkere til Afghanistan. Dette er en vanskelig og viktig sak på mange måter. Vi tar til etterretning at det nå ser ut til å være flertall i stortinget mot SVs forslag etter dagens redegjørelser fra regjeringen, skriver fylkesleder Karianne Tung i en e-post til Adresseavisen.

Tung har ikke besvart Adresseavisens henvendelser onsdag kveld.

Human praksis

Hun skriver videre i e-posten at «Vi mener det er avgjørende at sårbarhetskriteriet i behandling av søknader fra unge asylsøkere kommer på plass så fort som mulig og at bruken av midlertidighet går drastisk ned til et minimum. Dette vil være den viktigste oppgaven å ta fatt på framover slik at vi sikrer en mye mer human praksis enn vi har i dag. Regjeringen svikter dette arbeidet. Jeg er også ganske sikker på at dette ville sett annerledes ut om Arbeiderpartiet vant høstens stortingsvalg. Nå gjorde vi ikke det, og regjeringen har ansvaret for å ta tak i situasjonen.»

Det har i deler av Arbeiderpartiet vært sterk misnøye med at partiet ikke har villet støtte et krav om midlertidig stans i utsendinger til Afghanistan.

- Det er en skam at Ap ikke støtter forslaget, sa Jule Hole, AUF-leder i Trøndelag til Adresseavisen for to uker siden.

- Jeg håper partiet tar de sterke signalene fra grasrota, uttalte leder i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet etter at lokallaget vedtok å støtte krav om midlertidig stand.

Ikke flertall

På Stortinget ble det tidligere i dag kjent at verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet kommer til å støtte SVs forslag. Dermed vil det heller ikke få flertall.

– Det er ikke grunnlag i dag for å stoppe all retur for dem som etter individuell vurdering har fått avslag på sin asylsøknad, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi tar stilling til dette spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling. Derfor støtter vi ikke SVs forslag på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Sikkerhetssituasjonen

I dag var både utenriksminister Ina Marie Søreide (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Ap) i Stortinget for å redegjøre for regjeringens vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Listhaug advarer «på det sterkeste» mot å slutte seg til forslaget fra SV om stans i alle returer til Afghanistan.

– Et slikt vedtak vil kunne ha store uønskede konsekvenser, sa Listhaug i sin redegjørelse for Stortinget onsdag om norsk asylpraksis og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Frp-statsråden mener SV-forslaget bryter med vanlig praksis for hva slags beslutninger som skal være gjenstand for politisk behandling.

– Jeg frykter også at vedtaket åpner for økt asyltilstrømming til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster, da Norge vil være det eneste landet i Europa – så langt vi vet – som vil stanse alle returer til Afghanistan, sa Listhaug.