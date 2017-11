- At folk stikker av fra drosjeregninga burde ikke være vårt problem

Helland ble pappa for første gang: - Helt enormt

I en Twittermelding natt til lørdag ytrer politiet i Trøndelag et ønske om endringer i betalingssystemet som drosjene i byen bruker.

- Svært mange drosjekunder stikker av fra regninga. I natt hadde vi tre episoder i rask rekkefølge. Et av tilfellene er ganske klassisk: Fem personer bare går fra drosjen de har tatt til Byåsen, og sjåføren vet ikke hvor de hører hjemme. Sjåføren følger heller ikke med hvor det blir av passasjerene så det blir håpløst for oss å gjøre noe med saken. I slike tilfeller ber vi bare drosjesjåføren om å anmelde forholdet, sier operasjonsleder Bjørn Handegaard.

Uforholdsmessig mange kjører drosje og stikker fra regningen. Vi håper det snart kommer et system med betaling før turen starter. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 4, 2017

Operasjonslederen påpeker at slike saker er av sivilrettslig art som egentlig ikke er politiets jobb å ordne opp i. Handegaard mener et system der kundene betaler på forhånd eller gir fra seg et betalingskort ved drosjeturens oppstart hadde løst de fleste sakene av denne typen.

- Det er jo ganske vanlig ellers i næringslivet at man sikrer seg betaling før man utleverer en vare. Det hadde ført til mindre trøbbel for drosjenæringen og mindre belastning på våre operatører. Vi prøver å hjelpe om vi har tid, men i helgene har vi som regel viktigere ting vi må prioritere, sier Handegaard.

- Hvor mange slike saker har dere hatt i det siste?

- Det er loggført 12-13 saker den siste måneden, men det er trolig flere. Så hadde vi tre på rappen i natt. Et annet system for betaling hadde uten tvil frigjort både tid og ressurser for begge parter.

