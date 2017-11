I dag fløy to F-35 over Trondheim

Han har 300 reisedøgn i året. 26-åringen fra Trondheim er snart best i Europa, men tjener fortsatt ikke penger

Der markeres det i dag formelt at Norge har fått sine tre første F-35-fly til Norge. Sjef for luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, bekreftet i går til Adresseavisen at Luftforsvaret planlegger å ha F-35 i luften i forbindelse med arrangementet ved kampflybasen.

- Det er stor sjanse for at flyene vil ta en sving over Trondheim, opplyste pressekontakt Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland flystasjon til Adresseavisen på forhånd.

Nye kampfly Amerikanske F-35 Lighting II ble i 2011 valgt som Norges nye kampfly.

Norge har bestilt 40 fly og skal etter planen kjøpe inntil 52 fly.

Fra årsskiftet 2021–2022 skal de erstatte dagens F-16 jagerfly.

Kampflykjøpet er den største fastlandsinvesteringen noensinne og kan koste inntil 81 milliarder kroner.

Ørland flystasjon er hovedbase for de nye flyene. Evenes er fremskutt operasjonsbase i Nord-Norge.

Kilder: Forsvaret, Kampflyprogrammet, Adresseavisen

To fly

Luftforsvaret har hele tiden tatt forbehold om at det kan skje ting som gjør at flyene ikke kommer på vingene. De vil heller ikke kommentere hvem som vil være første de norske pilotene som tar av med F-35 fra Ørland flystasjon.

Adresseavisen var første med nyheten om at Morten «Dolby» Hanche ville bli Norges første F-35-pilot, da vi møtte ham på Luke Air Force Base i Arizona, USA i 2015.

Fredag morgen er det meldt relativt dårlig vær på Fosen, men Luftforsvaret opplyste likevel at planen var å fly.

- Det dreier seg etter alt å dømme om to av de nye kampflyene og de vil trolig passere over Trondheim en gang mellom 11.00 og 13.00, opplyste Tonning-Olsen.

Stor markering

Ved Ørland hovedflystasjon foregår fredag den store markeringen av at Norge har fått hjem de første F-35-flyene. Adresseavisen var tilstede sist fredag og dekket landingen.

Under arrangementet nå er imidlertid en rekke viktige gjester invitert. Blant dem er H.M. Kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, forsvarsminiser Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

I tillegg er hele forsvarsledelsen tilstede.

Her kan du lese et intervju med Martin "Tintin" Teslie, som er sjef for nordmennene som er i USA for å lære å fly og skru på F35.

