Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet hadde i ettermiddag laserkontroll i to timer på fylkesvei 710, ved Tennebukta like sør for Lensvika i Agdenes kommune.

Fartsgrensen på stedet er 60 km/t. I løpet av to timer delte politiet ut tre forenklede forelegg. En sjåfør som ble målt til 95 kilometer i timen mistet førerkortet.