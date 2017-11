Tore O. Sandvik gruer seg til anleggsperioden

Solberg om F35: – Viktig for å sikre luftrommet over Norge

I dag fløy to F-35 over Trondheim

Saken oppdateres.

Nye holdeplasser og nye traseer for bussene skal bygges, og det kommer til å kreve mye.

- Det som jeg gruer meg mest til er anleggsperioden. Jeg snakket med en taxisjåfør nylig som innrømmet at han klaget over dårlige veier, men når vi bygde nye veier så klaget han også fordi fremkommeligheten var for dårlig. Vi ser det på Heimdal nå når vi bygger ny E6. Der er det strevsomt nå, men det blir bra fremover, sier Tore O. Sandvik.

Vold i skolen

Denne uka skrev Adresseavisen om to tilfeller av vold på byens ungdomsskoler. En oversikt fra Trondheim kommune viser at mange lærere opplever å bli utsatt for vold og trusler om vold i skolen. Situasjonen for trondheimsskolene er tema for denne episoden av podkasten.

#Metoo

#Metoo-kampanjen går videre. I det siste med beskyldninger mot skuespiller Kevin Spacey. Denne uka sto over 400 svenske skuespillere frem og fortalte sine historier om overgrep og trakassering. Vårt podkast-panel oppsummerer #metoo og konsekvensene denne nettaksjonen har hatt.

Du kan lytte til ukas episiode av «OmAdressert» via denne lenken, eller ved å klikke på bildet nederst i denne saken.

Bruker du iTunes så finner du «OmAdressert» via denne lenken.