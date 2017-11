Sluppenbrua blir delvis stengt i flere uker

Saken oppdateres.

Adresseavisen har tidligere fortalt om stengingen, som skjer fordi det skal utføres arbeider med brufundamentene.

Stengingen skulle egentlig skje fra 6. november, men det viste seg da at arbeidene måtte utsettes.

Stenges etter ettermiddagsrushet onsdag

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at brua blir delvis stengt fra onsdag 15. november etter ettermiddagsrushet.

Det er kjørefeltet fra Osloveien til Sluppen som blir stengt, brua vil være åpen for trafikk i motsatt retning - fra Sluppen mot Osloveien.

Brua stenges fordi det skal utføres såkalt erosjonssikring. Ifølge pressemeldingen går arbeidene ut på å stabilisere steinmassene rundt pilarene på brua.

- Vi håper å være ferdig med tiltakene i løpet av 4-5 uker, men på grunn av værforhold kan arbeidene ta lenger tid. Vi forventer store forsinkelser for biltrafikken de første dagene, men vi håper trafikantene finner andre ruter og også velger å reise kollektivt, sykle og gå, sier Mats-Andre Lied i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Brufundamenter fra 1800-tallet

Sluppen bru ble bygget i 1954, mens brufundamentene er fra 1864. I 2011 ble brua stengt en periode fordi den var i ferd med å kollapse. Daglig trafikkeres brua av rundt 12 000 kjøretøy.

I september fortalte Adresseavisen at Sluppen bru blir støttet opp med forskalingsstøtter, fordi Statens vegvesen var bekymret for at en bærebjelke under brua skulle falle sammen.

En ny bru kan tidligst stå klar i 2021, forutsatt at rikspolitikerne godtar at den nye brua kan forskutteres ved hjelp av bompenger. I Solbergregjeringens Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår, er det nemlig ikke satt av penger til å bygge ferdig nybrua før etter 2024.

