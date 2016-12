- Steinene utgjør en stor risiko for trafikksikkerheten

Saken oppdateres.

Kontrollørene til Statens vegvesen fikk nylig stoppet lastebilen på Sandmoen i Trondheim. Da lå det flere store steiner bak, ved siden av lasteplanet på kjøretøyet.

- Dette er ille. Steinene kan falle av når lastebilen kjører i høy hastighet. De kan treffe andre trafikanter eller andre kjøretøy og gjøre stor skade. Tenk hva som skjer hvis de faller av når lastebilen kjører i 70 eller 80 kilometer i timen. Steinene utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Moen påpeker at steinene også kan gjøre skade på andre kjøretøy hvis de faller ned på veien.

- Slik skal man ikke kjøre rundt på offentlig vei, sier Moen, som legger til at han er glad for at de oppdaget og fikk stoppet lastebilen.

- Det er viktig at vi fikk lastebilen bort fra trafikken på grunn av faren den utgjør, sier han.

Sjåføren fikk kjøreforbud og ble anmeldt for forholdet.

