Lars Erik fikk sjokk i Strindheimtunnelen

- Jeg ble fly forbanna. Jeg har stor respekt for jobben de gjør, og de skal selvfølgelig redde liv, men de kan ikke risikere å ta mitt i samme slengen, sier Lars Erik Saltrø til Adresseavisen.

Det var på kvelden onsdag 7. desember at Lars Erik Saltrø og samboeren Ine var på vei til Solsiden kjøpesenter på Nedre Elvehavn i Trondheim. De valgte å kjøre Strindheimtunnelen som går fra Strindheim til Nyhavna. Den har to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.

- Jeg kjørte i cirka 80 kilometer i timen. Jeg lå i venstrefila og hadde en bil i høyrefila. Jeg kjørte forbi og da jeg hadde kommet om lag ti meter foran denne bilen så ble jeg oppmerksom på blålys. Jeg var sikker på at ambulansen var foran meg. Men så ropte Ine: «Du må skifte fil!», gjenforteller Saltrø.

- Holdt på å krasje

Han forteller videre at han heiv seg over i høyrefila for å unngå å kollidere med ambulansen som kom kjørende i motsatt kjøreretning.

- Jeg holdt på å krasje med den. Da befant vi oss cirka 200 meter inn i tunnelen fra påkjøringsrampa til Sirkus Shopping, forteller Saltrø.

Etter den ekle hendelsen begynte samboerparet å snakke om hvorfor de hadde møtt ambulansen i feil tunnelløp.

- Vi tenkte at det andre tunnelløpet måtte være stengt, så da vi kom ut på Nyhavna-siden, sjekket vi om det var noe informasjon på tavlene eller om det lyste rødt i tunneltaket, sier Saltrø.

Flere kjøretøy er målt til over 200 kilometer i timen på trønderske veier. Den høyeste hastigheten registrert så langt i år er 222 kilometer i timen i Strindheimtunnelen, viser tall fra Statens vegvesen.

- Lurer på vurderingen

Da han hadde parkert bilen på Solsiden så måtte han faktisk spørre samboeren.

- «Tuller jeg nå? Skjedde virkelig dette?» Det gikk bra denne gangen, men det trenger det ikke å gjøre neste gang. Jeg lurer veldig på vurderingen som ble gjort. Jeg vet ikke om det finnes noe som er så mye farligere enn dette, mener bilisten.

- Hadde jeg hatt bilen på høyre side, så hadde jeg bare hatt to valg, enten kjøre på den bilen eller krasjet med ambulansen. I denne farten så hadde det trolig gått én vei. Man tenker fort konsekvenser etter en slik hendelse, sier Saltrø.

Han håper at han aldri opplever noe sånt igjen.

- Det ville tatt dem bare noen ekstra sekunder å kjøre ut av tunnelen og inn i riktig løp. Da kunne de ha kjørt i 200 kilometer i timen i den retningen. Jeg nekter å tro at dette gikk fortere, sier han.

- Jeg ønsker ikke å henge ut noen, men som ambulansesjåfør må du ta gode vurderinger på kort tid hele tiden, og dette var ikke det, sier han.

- Fikk akutt oppdrag

Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag opplyser at den aktuelle ambulansen som Saltrø møtte i Strindheimtunnelen var et av deres kjøretøy.

- Vi kan bekrefte at en av våre ambulanser på tur med pasient til St. Olavs Hospital ble oppkalt av AMK Sør-Trøndelag (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral journ.anm.) med anmodning om å bistå i et akutt oppdrag like etter klokka 21.00 onsdag kveld. Vår ambulanse var nærmeste ressurs til Brøset. Det sto om liv, og ambulansen ble omdirigert, sier Karlsen.

Ambulansen stanset på avkjøringsrampen etter Grilstadtunnelen, og ventet på å få kartkoordinatene overspilt på sin GPS. Nokså kort tid inne i Strindheimtunnelen fikk ambulansen kontrabeskjed med ordre om å snu og komme seg raskest mulig i motsatt retning.

- Vårt mannskap vurderte situasjonen dit hen at det var påkrevd å snu inne i tunnelen. Ambulansen kjørte langs høyre kant i motsatt kjøreretning av de to parallelle enveiskjørte filene. Med blålys og sirene senket de farten betydelig da de møtte tre biler i tunnelen, sier Karlsen.

- Forsvarlig måte

Ambulansen møtte to biler i sin høyre fil, og én i den fila ambulansen kom kjørende. Den motgående bilen brukte varselblinker og la seg over i den andre fila.

- Ambulansen bremset opp og de tolket at situasjonen ikke var dramatisk. Vårt mannskap forsøkte etter beste skjønn å bistå i en livstruende situasjon, og de mener at situasjonen ble håndtert på en forsvarlig måte, sier han.

Ambulansesjåføren rapporterte om hendelsen til sin ambulansestasjon og AMK.

- Både AMK og vårt ambulansepersonell er kjent med at utrykning i enveiskjørte veier og tunneler er forbundet med stor fare, og det tas hensyn og utøves stor aktsomhet. Det mener vi det også ble gjort i dette tilfellet. Samtidig har vi forståelse for at personer kan ha opplevd situasjonen som uvanlig og skremmende, sier kommunikasjonssjefen i Helse Nord-Trøndelag.

- Enten nødvendig eller vesentlig nytte

Førstelektor Gunnar Ravlo ved trafikklærerutdanningen ved Nord universitet forteller at det finnes to forutsetninger for at man kan bryte trafikkregler når man kjører utrykning.

- Det må enten være nødvendig eller til vesentlig nytte for tjenesteoppdraget. Det blir en skjønnsmessig avgjørelse, sier han.

I forbindelse med undervisning i utrykningskjøring bruker Ravlo å vektlegge det store ansvaret sjåføren har.

- Dette med aktsomhet står i fokus. Det skal mye til for å fravike bestemte trafikkregler. Det er en vanskelig vurdering der og da, mens det i etterpåklokskapens klare lys er mye enklere, sier han.

På fire år har landets ambulansetjenester måttet skifte motor over 150 ganger fordi bilene ikke tåler belastningen ved å være utrykningskjøretøy.

- Hørtes dramatisk ut

Etter å ha fått høre om episoden i Strindheimtunnelen er Ravlos umiddelbare inntrykk følgende:

- Det hørtes dramatisk ut å kjøre i motsatt kjøreretning. Det er også slik at vi ikke anbefaler at man kjører med blålys i tunnel fordi det kaster fra seg et vanskelig lys, sier han.

Han tror sjåføren måtte være klar over at det kunne komme biler i mot, men veide dette opp mot hvor nødvendig det var å komme raskt til Brøset.

- Hvert enkelt tilfelle må vurderes hver for seg. At dette var en alvorlig situasjon, er helt på det rene. Men det er bedre å ta seg bedre tid og å komme frem enn å ikke komme frem i det hele tatt, mener han.

Det er sjelden at det blir rettssaker i forbindelse med utrykningskjøring og ulykker, selv om det innimellom skjer.

- Det skal mye til for at en utrykningssjåfør blir dømt, sier han.

Finnes videoopptak

Alle nødetater har anledning til å kjøre mot enveiskjørte veier, såfremt det brukes blålys og kjøringen er aktsom.

Emilie Gynnild, som er leder av Vegtrafikksentralen i Midt-Norge, forteller at en trafikkoperatør har sett på videoovervåkning fra det aktuelle tidsrommet. Adresseavisen har ikke fått tilgang til opptaket.

- Vi kan bekrefte historien. Det oppstår veldig farlige situasjoner når noen kommer i motgående kjøreretning, og det er lenge siden vi har opplevd noe slikt i Strindheimtunnelen, sier Gynnild.

Hun ønsker ikke å kommentere om det var en feilvurdering fra ambulansens side.

