Brannutrykning til kjøkken på Singsaker

Saken oppdateres.

- Det var snakk om varmegang i et kjøleskap som utviklet litt røyk. Vi har kontroll over situasjonen og det er ikke så alvorlig, sier vaktleder Frank Indergård til adresa.no

Politets operasjonsleder Svein Helgetun sier de vet at det er meldt om brann på et kjøkken på Singsaker i Trondheim. På Twitter skriver politiet at det har oppstått i en leilighet. En person i leiligheten har kommet seg. Det er observert tre brannbiler på vei til Singsaker. Helgetun opplyser at politiet er på vei med en bil.