Festen før 2017 kommer

Det er kaldt for småfrøkner i tyll og strømpebukse og for pappaer i sommerdun. Og mørkt. Så mørkt at du ikke ser kjente som står meteren fra deg. Bakken er gjørmete, på asfalten fryser det på og stjerneskuddene lyser vei for små cherroxer.

Det er en time til det kommunale familiefyrverkeriet skal i lufta over Kristiansten festning og over Trondheim.

Lys i mørket

Langs sperringene går Kim Nystuen og Steffen Schanke fra Bydrift. De tenner 160 fakler tilsammen og har satt opp varden som ordføreren kommer for å tenne på.

Og heldigvis fikk hun gjort det, da klokka var 18.30. Hundrevis av folk trakk nærmere bålet, som varmet godt. Nesten litt for godt, mente driftslederen i Trondheim Bydrift, Jan Røising. Han var redd vinden skulle få litt for godt tak i flammene og sende gnistregn over familiene som hadde møtt opp.

Så kom varmen

- Dette var deilig og mye varmere. Det begynte å bli litt kaldt å vente, sa Maja (9) og lillesøster Anna (snart 7) som stilller seg på første rad når Rita Ottervik stikker fakkelen i den halvannen meter høye varden av vedkubber.

Vardetenningen begynte i 2004.

- Det var noe vi valgte å gjøre i stedet for fyrverkeri etter tsunamien som rammet 2. juledag. Siden har det blitt tradisjon. Jeg håper de som ble berørt av den fortsatt kan gledes av vardebrenningen, sier Rita Ottervik.

Etter familiefyrverkeriet skulle ordføreren hjem til bror og svigerinne. Der ventet nyttårsfuglen på bordet. Ikke kalkun, men gås!

- Det er mannen min som fikk tak i gåsa. Og det er jamen fint å komme hjem fra en fin jobb som denne, til dekket bord og ferdig mat, smiler ordføreren.

Og rundt henne smiler alle barna som effektivt fikk fyr på stjerneskuddene med ordførerens digre fakkel.

Taco er barnas festmiddag

Tuva (5) og Sander (8) hadde kjørt fra Romulslia sammen med mamma og pappa for å se på fyrverkeriet, slik de har gjort hvert år de siste fem åra. Bilen er parkert i god tid før før det kom mange hundre nye og lette etter plass.

- Vi har spist taco til middag og nå venter vi på fyrverkeriet. Selvsagt! Det kommer til å bli masse farger på himmelen og veldig fint, sier Sander, som husker hvordan det var. Lillesøster Tuva husker ikke så godt, men dreisen på stjerneskuddene har hun fått. Alvorlig og konsentrert sveiver hun sirkler og sprader rundt i paljettskjørt og solide vinterstøvler. Når de kommer hjem venter ett nytt batteri som pappa har kjøpt inn, og så er de klare for det nye året.

Det nye året

- I 2017 skal jeg begynne på skolen, sier Marcus (5) fra Klæbu. Han skal flytte til byen også. Og hvor innholdsrikt og spennende året hans vil bli har han ikke evne til å fatte selv. Far er spent, mens Marcus konstentrerer seg om de nære ting. Som stjerneskudd, Pokemon go og hvor lenge han skal få være oppe i kveld.

- Til etter tolv! Det sa mamma, sier han argumenterende og glad. Og pappa kan ikke annet enn å nikke.

Synlig til Stjørdal

Da fyrverkeriet plutselig smalt i gang med peprende salver og høye smell, reagerer publikum med et nokså unisont: «Oi»!

Vidunderlig vakkert hvitt, rødt, rosa, lilla, grønt og blått fyller himmelen over festningen. I klarværet kommer alt til sin rett og tilbakemeldinger forteller at det var mulig å se showet helt til Stjørdal.

Med ett blir himmelen mørk igjen og folket puster ut. Noen sier: «fantastisk», andre sier «kult» og det er mulig å høre den dumpe lyden av votter klappe. Før det etter få sekunder smeller igjen. Myke drønn som smyger seg frem, sender ildkuler i luften og de skapre smellene når disse eksploderer. Etter en ny, kort pause kommer fyrverkeriets grand finale og i lukten av krutt og røyk avslutter en familefar med ordene: «Derre va' schtili'.»