Merkbart færre elbiler

Saken oppdateres.

- Jeg la akkurat til elbilen i parkeringsappen min nå, og jeg har betalt, sier Kari Charlotte Sellgren til Adresseavisen, etter at hun har parkert ved Leüthenhaven.

- Det er helt greit

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i midten av desember å innføre parkeringsbetaling også for elbiler. Tidligere har disse parkert gratis i inntil tre timer i Trondheim sentrum. Endringen ble innført 1. januar 2017.

- For meg er det helt greit. Jeg kjører ikke så mye, og det var miljøperspektivet som var hovedårsaken til at vi anskaffet elbilen, ikke at vi slapp unna parkeringsavgift. Den eneste utfordringen nå blir å huske på at man skal betale. Det er vi jo ikke vant til, flirer Sellgren.

Merkbar endring allerede

Allerede på årets første arbeidsdag var det endringer i parkeringssituasjonen i Trondheim sentrum.

- Det er påfallende få elbiler. I Søndre gate kontrollerte jeg tre biler i dag tidlig. Alle hadde betalt avgift. Til vanlig står det et tjuetalls elbiler der, forteller trafikkbetjent Siv Bogfjellmo i Trondheim parkering.

Hun er ikke spesielt overrasket over totalforvandlingen og tror det nå vil bli lettere å finne parkering i sentrum.

- Mange elbilister har brukt parkeringsplassene mens de har vært på jobb. Nå tror jeg mange av disse heller velger buss eller andre reisemåter.

- Så folk har fått med seg endringen?

- Ja, det har de. Noen har også spurt om vi gir bøter allerede i dag og det kan jeg bekrefte. Gebyret for manglende betalt avgift har i tillegg økt fra 300 til 600 kroner, så det er smart å følge med, poengterer Bogfjellmo.

