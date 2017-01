Dette er din brøyteplikt når snøkaoset kommer

Saken oppdateres.

De store snømengdene gjør at du må måke. Mye.

Og om ikke irritasjonen er stor nok etter å ha måkt over gårdsplassen, så er ikke dine plikter over. For når du er ferdig så oppdager du at fortauet utenfor eiendommen din ikke er et fortau lenger, bare en megastor snøhaug.

90 brøytebiler i arbeid

Grunneier har ansvar

Dermed må du ta tak igjen, uansett om du vil eller ikke.

- Eier av hus eller grunn har ansvar for å rydde fortau og innkjørsel utenfor og til sin eiendom, sier vaktleder ved Trondheim bydrift Hussein Abdullahi Ali.

- Men det kan jo bli en ganske lang vei å måke hvis du har stor eiendom?

- Ja, men plikten er der, og er det for eksempel rekkehus kan jo måkingen fordeles på flere.

Politivedtekt

På Trondheim bydrift sine sider heter det følgende om huseiers plikter på offentlig sted. Dette er nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune paragraf 4-2:

«Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg. Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø eller is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i veikanten, selv om rennestein blokkeres. Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel gaten som fra fortauet.»

Smale fortau

- I vedtektene står det at det ikke er plikt å fjerne snø som kommunen har brøytet inn på fortau? Hvem fjerner den snøen da?

- Når vi brøyter blir det snø på fortauene som vi bruker som snøoppsamling-plass. Det er huseiernes ansvar å fjerne den snøen fra disse stedene. Dette for å sikre adkomsten for mjuke trafikanter, slik at folk ikke går i veibanen. Dette gjelder da primært på fortau som er smale, og ikke de brede, sier han.

- Hvor brede skal fortauene være før det er kommunens ansvar?

- Det er først og fremst de fortauene som er cirka én meter og mindre vi ikke får til å brøyte, sier Ali.

Varierende

Mens han snakker med Adresseavisen er han ute for å sjekke ståa på veiene etter dagens brøyting. Av det han har sett i dag virker det som om folk gjør jobben de er pliktet til.

- Men det er klart det varierer litt fra sted til sted, sier han.

- Opplever dere mye konfrontasjoner om brøyting?

- Ikke mye, det var nok mer før. Nå vet nok folk i større grad hva regelen er, sier han.

Og kommer med en sterk oppfordring til slutt.

-Ikke kast snøen tilbake i veien. Det gir oss dobbelt arbeid. Det finnes stort sett alltid et hjørne hvor man kan kaste fra seg snøen, men ikke uti veien igjen, sier han.

