Vurderer å flytte fra Midtbyen

Saken oppdateres.

Fra 1. januar 2017 ble det innført avgiftsparkering i Trondheim sentrum for elbiler. Det er det ikke alle som er så godt fornøyd med.

- For oss fungerer dette veldig dårlig. Vi har to elbiler som vi bruker daglig for å komme oss rundt til kundene. Disse har vi hatt stående utenfor lokalene våre i Fjordgata. For oss blir denne avgiften en stor ekstrakostnad, sier Håvard Nordstrand, partner i firmaet Din bedriftshelsetjeneste.

Ikke tilpasset bedrifter

Avgiften tilsvarer ifølge bedriftslederen 30 000 kroner per elbil. Firmaet har tenkt å skaffe en tredje elbil og den årlige ekstrakostnaden vil da bli 90 000 kroner. Nordstrand reagerer på at Trondheim parkering ikke tar hensyn til små og mellomstore bedrifter slik de har lovet.

- De har sagt at de har tjenester og avtaleløsninger som er tilpasset bedrifter som oss. Vi har fått tilbud om plass i parkeringshus til 2300 kroner i måneden, slik alle andre har fått. Vi bruker bilene hele tiden og kan ikke springe frem og tilbake til et parkeringshus langt unna, sier Nordstrand.

- Hvilke følger får dette for dere?

- Vi vurderer å flytte ut av sentrum, noe vi egentlig ikke vil. Politikerne som har innført avgiften sier de skal tilrettelegge for bedrifter i Midtbyen. De gjør det motsatte. En slik avgift er med på å gjøre hverdagen vanskeligere for småbedrifter som oss, mener Nordstrand.

Vil fjerne arbeidsparkering

Kommunalråd og elbilist Sissel Trønsdal (Ap), mener alle elbilister bør behandles likt, også de som er bedriftseiere i Midtbyen.

- Elbilistene har satt seg selv i et uføre ved å oppta parkeringsplasser i sentrum over hele dager. Mange har brukt det som arbeidsparkering og har bare flyttet rundt på bilene sine. Dette gjelder også flere bedrifter. Med innføringen av parkeringsavgift for elbilister tror jeg vi får mye bedre rullering på plassene, slik vi vil at det skal være, sier Trønsdal.

Bedrifter får ingen særbehandling

Ifølge Trondheim parkering finnes det ingen spesialordninger for bedrifter med elbiler i sentrum.

- Nei, vi gjør ikke noe ekstra for næringslivet med tanke på denne avgiften. Vi tilbyr dem, i likhet med andre, rabatterte plasser i parkeringshus i sentrum. Samtidig prøver vi å være fleksible og finne løsninger sammen med våre mange samarbeidspartnere, sier direktør Stein Løberg.

Fikk et bedre tilbud

Etter å ha vært i dialog med Trondheim parkering i noen dager har nå Håvard Nordstrand og bedriften hans fått et nytt tilbud.

- Vi har fått tilgang til to parkeringsplasser på gateplan som ligger nærmere oss enn parkeringshusene. Prisen er også halvert i forhold til å ha bilene stående som i dag.

- Så nå er dere fornøyd?

- Vi mener fortsatt dette ikke er godt nok. Vi må betale ekstra når vi er ute på oppdrag og må parkere andre steder i byen. Så dette blir uansett en stor utgiftspost for oss. Vårt forslag er at det innføres en oblatordning for næringsdrivende til en fast årspris. Dette er ikke et problem som bare gjelder vår bedrift. Trondheim parkering og politikerne må utfordres på dette. De må kunne tenke litt utenfor boksen.

- Vurderer dere fortsatt å flytte?

- Ja, på grunn av vanskelig parkeringsforhold generelt. Økte kostnader bidrar selvfølgelig til at denne situasjonen forverres, sier Nordstrand.

