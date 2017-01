Litauer kjørte feillastet vogntog på trønderske veier uten gyldig førerkort

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut til et vogntog som hadde kjørt utfor veien på Sandmoen den 2. januar. Da fant de ut at det var flere ting sjåføren, som er fra Litauen, ikke hadde i orden.

- Sjåføren hadde kjørt et tungt vogntog på trønderske veier uten gyldig førerkort. Han har kjørt fast mellom Sverige og Norge uten å ha førerkortet i orden, sier politioverbetjent Kari Ekker ved Trøndelag politidistrikt.

Tidligere denne uken var det glatt føre på veiene, noe som førte til mange utforkjøringer.

LES OGSÅ: - Steinene utgjør en stor risiko for trafikksikkerheten

Feillastet

Sjåføren fikk et forelegg på 10 000 kroner etter utforkjøringen. Han fikk også kjøreforbud fordi vogntoget var feillastet.

- Tre av seks lastestropper hadde røket. Han kunne heller ikke å sette på kjettinger på hjulene selv, sier Ekker.

LES OGSÅ: Må punge ut etter å ha vært overlastet med søppel

LES MER: Tisset på tomflasker mens han kjørte fra Tromsø til Gardermoen

- Grovt

Politiet ser så alvorlig på saken at de fikk utvist sjåføren fra Norge, og han fikk innreiseforbud for de neste to årene.

- Det er første gang vi utviser en person i en slik type sak. Vi mener at dette var såpass grovt fordi det førte til en utforkjøring og trafikale problemer på stedet. Det var ekstremt glatt, og sjåføren hadde ikke ting i orden, sier Ekker.

- Vi mener slike reaksjoner har et kriminalforebyggende effekt, sier Ekker.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .