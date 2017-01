5500 har fått HPV-vaksinen - nå vurderer Trondheim kommune å utvide tilbudet

Saken oppdateres.

I starten av november opprettet Trondheim kommune et drop-in-tilbud til unge kvinner som ønsket å ta HPV-vaksinen gratis. Hundrevis tok turen til Trondheim Spektrum, noe som førte til lange køer og flere timers venting for noen.

Totalt har 5500 unge kvinner tatt vaksinen siden oppstarten i november. Trondheim kommune håper imidlertid fortsatt på å nå ut til flere.

- Alle i målgruppa fikk SMS om at de kunne ta vaksinen gratis, men vi ser at vi må «holde det varmt» og minne dem som ennå ikke har gjort det om muligheten, sier Eli Sagvik, smittevernoverlege i Trondheim kommune, til Adresseavisen.

Foreløpig er det kun mulig å ta vaksinen én gang i uken, men Sagvik sier de vurderer å utvide tilbudet.

- Vi vurderer å utvide til flere dager i uka, siden det har vært så mye pågang.

Det er vanskelig for kommunen å anslå nøyaktig hvor mange som er aktuelle for tilbudet, på grunn av det høye antallet studenter i Trondheim.

- Mange studenter bor her uten å være folkeregistrert, samtidig er det mange som er folkeregistrert her som bor andre steder, sier Sagvik.

- Veldig glad for tilbudet

Sagvik er svært fornøyd med at så mange allerede har vaksinert seg.

- Vi er veldig glad for at dette tilbudet kom og at så mange har benyttet seg av det. Det er nok mange som ikke hadde tatt vaksinen om den ikke var gratis.

Man kan melde seg på for å ta vaksinen på Trondheim kommunes hjemmesider.

Her kan du lese Trondheim kommunes informasjon om HPV-vaksinen.

Tid for andregangsvaksine

I januar har tiden kommet for at de første som tok vaksinen skal komme tilbake for andre runde.

- Vi regner med at rundt 2000 kommer innom den 16. og 23. januar for andregangsvaksine, sier Sagvik

Denne gangen blir det imidlertid ikke nødvendig å vente like lenge som enkelte måtte første gang.

- De fikk timekort da de tok vaksinen første gang, med et nøyaktig tidspunkt for oppmøte. Så derfor blir det lettere å organisere vaksineringen der timene er fordelt utover hele ettermiddagen og kvelden, sier Sagvik.