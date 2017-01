Foreldrepar tiltalt for grov mishandling av sine egne barn

Saken oppdateres.

Et foreldrepar i 30-årene er tiltalt for å ha mishandlet sine to barn. I følge tiltalebeslutningen fra Statsadvokaten i Trøndelag skal mishandlingen ha begynt i 2012, da barna var fire og fem år gamle, og skal ha vart frem til april 2016.

Familien var bosatt i Trondheim i perioden mishandlingen skal ha foregått.

Slo med stekespade

Ifølge tiltalen skal mishandlingen ha skjedd ved vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse.

Foreldrene skal blant annet ha slått barna med en stekespade eller andre lignende gjenstander, kastet vann på dem og kløpet dem i armene og lårene.

Grov mishandling

Mishandlingen skal ha ført til betydelige skader på barna, ifølge tiltalen.

Dette, i tillegg til at den har pågått over lengre tid og blitt utført mot forsvarsløse personer, gjør at mishandlingen regnes som grov.

Statsadvokat Unni Sandøy tar forbehold om erstatning og/eller oppreisning for de fornærmede.