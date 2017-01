Militært kjøretøy utfor veien ved Rye

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at det har skjedd en trafikkulykke mellom Flakk og Rye.

Kine Berg har nettopp vært på stedet. Hun opplyser at et militært kjøretøy har kjørt utfor veien.

- Den har tatt med seg en lyktestolpe, sier Berg.

Dette bekrefter også operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag poitidistrikt.

- Et militært kjøretøy har kjørt av veien og skadet strømførende ledninger. Det var Vegtrafikksentralen som meldte dette til oss, sier Kimo.

Bilder fra stedet viser at et militært kjøretøy som frakter to beltevogner har havnet på siden av veien.

Ingen personer ble skadd i ulykken.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at det er redusert fremkommelighet på stedet. Militørt personell dirigerer trafikken til bilen er berget, melder politiet på Twitter.