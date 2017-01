Ti personer involvert i trafikkulykker på E39

Saken oppdateres.

Politiet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt rykket i ettermiddag ut til en trafikkulykke sør for Engdal i Halsa.

- Det er to biler som har kollidert. Tre personer satt i den ene bilen og fem satt i den andre, sier Rolf Anders Korstad, operasjonsleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Kjørt til sykehus

- De tre personene som satt i det ene kjøretøyet er tatt med til Molde sykehus for sjekk. En av dem klaget over smerter i skulder, mens det er opplyst om at de to andre er uskadd, sier Korstad.

- De fem som satt i den andre bilen ble kontrollert av helsepersonell på stedet, og der var det ikke behov for ytterligere oppfølging.

Kom over i motgående felt

- Det vi har fått melding om er at det ene kjøretøyet kom over i motgående felt, sier Korstad.

Han opplyser at ulykken har skjedd i 80-sone, og at det er slapseføre på stedet.

Politi og brannvesen er nå ferdig på stedet, og trafikken går som normal. En av bilene er enda ikke tauet vekk, men skal ikke være til hinder for trafikken.

Ulykke på Hendset

I 18.25 melder politiet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt på Twitter at to personbiler har kollidert på Hendset i Halsa. Det var en person i hver bil, og en av de involverte klager over smerter i foten.

- Begge kjøres nå til Orkdal sykehus, men det er trolig ikke snakk om store personskader, sier Korstad.

Han oppfordrer bilister til å ta det ekstra rolig på veiene.

- Kjør forsiktig. Det er åpenbart utfordrende kjøreforhold.