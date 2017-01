– Powerhouse blir en Berlinmur mot fjorden

Saken oppdateres.

Marvin Wiseth ytret seg først om Powerhouse på Facebook da han onsdag la ut et innlegg hvor han skrev "Byens politikere har valgt det området som passer dårligst til dette bygget. Byen søker vannet gjelder ikke lenger. Nok en kjempetabbe når det gjelder byutvikling".

- Powerhouse kunne blitt plassert alle andre steder enn Brattøra. Nå føyer det seg bare inn i rekken over uheldige vedtak knyttet til byutformingen, mener Wiseth som er enig i byantikvarens tidligere kritikk av bygget. Han mener at Powerhouse har lite å gjøre på havnen, og forstår ikke at politikerne nå har tatt en bestemmelse som går helt imot meningen de tidligere har hatt om å holde igjen bebyggelsen på Brattøra.

- Miljøargumentet brukes til å sprenge alle tidligere rammer. Vedtaket om Powerhouse opphever de vedtatte normene for byplanlegging i Trondheim.

Mangler en plan

Wiseth mener at den planlagte bruken av et bygg og funksjonen det ilegges, for eksempel som et miljøbygg, er mindre viktig enn det faktum at utformingen må stemme overens med resten av bybildet og det som i bunn er byplanen.

- Det er meningsløst å oppheve alle reglene fordi det er et Powerhouse. Politikerne blir tydeligvis lett sjarmert. Mitt eget parti, Høyre, burde aldri gått med på dette, uttaler den tidligere ordføreren. Han understreker at det er viktig å ha en plan.

- Politikerne må våkne opp og ha en ordentlig debatt om hvordan bymiljøet skal se ut. De må bestemme seg for en linje og holde seg på den.

Wiseth er helt med på at man kan trenge flere høyhus i en by i vekst.

- Men dette kan ikke gjøres helt i ørska. Høyhus burde plasseres andre steder enn havnen.

Sårbar tomt

Flere som Adresseavisen har snakket med viser til at Brattøra-området allerede er bygget igjen, ett til bygg er dermed ikke er så farlig.

- Det at man har begått andre tabber, burde ikke tillate flere tabber. Det er et dårlig argument, sier Wiseth som mener at tomten som Powerhouse skal ligge på er en sårbar tomt. Han skulle heller sett at det kom noe der som man kunne sett over.

- Nå blir det visuelt som en Berlinmur ut mot fjorden. Powerhouse vil havne midt i synslinjen for mange, og stenger igjen for utsikt mot fjorden. Visuell tilgang til fjorden er viktig. "Byen søker vannet" var et utgangspunkt alle en gang var enige om. Dette er helt motsatt.

Får slike vedtak deg til å revurdere å komme tilbake til politikken?

- Min tid i politikken er nok over, men jeg følger med og forbeholder meg retten til å ha meninger.

