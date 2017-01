- Jeg har litt erfaring med steinhugging fra før

Saken oppdateres.

- Jeg har sett mye på tv-programmet Anno, i tillegg til at jeg er veldig interessert historie, sier tiåringen Matz.

Han har slått seg ned på en benk i Erkebispegården med faren Max for å varme seg på en toddy etter å ha hamret løs på en stein i et kvarters tid.

- Jeg har trent litt på steinhugging fra før av også. Kjøpte meg utstyr under Olavsfestdagene, så jeg har litt erfaring med det. Nå skal vi se litt på trehugging og lage pinnebrød, også må vi få med oss fektingen etterpå. Egentlig må vi bare få med oss så mye som mulig, fortsetter han.

- Og er far like entusiastisk?

- Ja, dette er kjempemorsomt, svarer far Max.

Her kan du se historiske bilder fra Erkebispegården.

Markedsfører Trondheim

Det er Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) som står som vertskap for arrangementet «Erkebispegården Anno 1537», et arrangement som har sitt utspring i realityserien som for tiden går på NRK.

- Den promoen Trondheim by, og regionen rundt, får fra det programmet er fantastisk. Det er opp mot en million seere på hver episode, og byen blir dermed markedsført både som et sted å reise til og som en lokasjon for andre produksjoner i fremtiden, sier Stig Hillestad, reiselivsdirektør i Visit Trondheim.

- Det flotte med dette er jo også at det er familier som kommer for å oppleve noe nytt i byen. Jeg tror årstallet 1537 treffer både den yngre og eldre garde. I tillegg bygger det en stolthet rundt byen, og håndverket de får se og prøve kan også være med på å øke interessen for yrkesfag, fortsetter Hillestad.

Arrangementet skal gå i Erkebispegården hver lørdag frem til 11. mars, og det vil ifølge arrangøren være nye aktiviteter å delta på hver gang.

- Dette er både for barn og voksne. Vi har fokus på håndverkstradisjonene, og arrangerer også foredrag og omvisninger. De som gjennomfører flere aktiviteter får et borgerbrev som beviser at de er verdige borgere av Trondheim. Årstallet 1537 vil gå som en rød tråd gjennom hvert arrangement, med musikk, mat, foredrag og skoletime anno 1537, sier Ingrid Forseth, fagleder formidling og utstillinger ved NDR.

Skuespill og våpenskjold

Ute på gårdsplassen dras vandreteateret «Steinhuggermysteriet» igang. En høyrøstet kar leder barn og voksne rundt i gården mensk skuespillet går sin gang. Det ender inne i Herresalen hvor Erkebiskopen selv blir funnet gjemt i gulvet. Vel å merke etter at biskopen selv har slått hardt i gulvplankene for å bli oppdaget.

Inne i varmen på vestsiden av plassen sitter en gruppe barn med hver sin pensel og hvert sitt trestykke.

- Jeg maler våpenskjold. Tidligere i dag prøvde jeg meg på steinhugging, sier Hedda på tolv år.

- Hvordan gikk det?

- Det gikk bra, og var ganske kult, svarer hun og viser stolt frem steinen hun har hugget inn symboler i.

Hun kunne tenkt seg å være med på dette flere ganger, men er usikker på om de får det til. Interessen er det uansett ikke noe å utsette på.

- Jeg synes det historie er gøy, og det er best når en får mulighet til å oppleve det på denne måten, sier hun.