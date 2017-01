Vil på stortinget for Miljøpartiet de Grønne

Saken oppdateres.

Også resten av lista ble slik nominasjonskomiteen hadde innstilt. Nominasjonsmøtet ble holdt i Trondheim lørdag.

- Vi er et godt og motivert team med mye energi. Jeg tror det blir en artig valgkamp. Når valgdagen opprinner kommer vi til å være sliten etter å ha gjort en god jobb, sier Gjertrud Berg (47) fra Fannrem.

Bak seg på de to neste plassene har hun Tore Dyrendahl fra Rissa og Line Ingebrigtsen Fjørstad fra Trondheim.

LES OGSÅ: Topper for MDG

Sikkert mandat i Oslo

MDG har i dag én representant på stortinget, Rasmus Hansson som representerer Oslo. I det kommende valget regnes det med at MDG bare har ett sikkert stortingsmandat, og det er fortsatt i Oslo. Denne gangen er det en annen trønder, Une Aina Bastholm, som står på topp i Oslo . Hansson stiller i stedet til valg i Akershus.

På målingen Respons analyse gjennomførte for Adresseavisen og NRK i september i fjor, fikk MDG en oppslutning i Sør-Trøndelag på 3,8 prosent. Og på riksmålingen i desember landet partiet på 2,4 prosent og et mandat fra Oslo.

LES OGSÅ: - Aldri mer samarbeid med Frp

LES OGSÅ: Jobber hardt, men får dårlig betalt

- Bedre utgangspunkt

Likevel tror Berg hun har en mulighet til å bli innvalgt fra Sør-Trøndelag.

- Før forrige valg startet vi med en oppslutning på 0,6 prosent og endte på 2,8. Nå starter vi på 2,4 og har et annet og bedre utgangspunkt. Vi vet ikke resultatet før vi er der, sier Berg og viser på at MDGs mål er å komme over sperregrensen.

I så fall vil partiet bli representert med seks til ti mandater.

Kollektivtrafikk og langtidsledige

I tillegg til MDGs kjernesaker klima og miljø, har Berg spesielt to saker hun brenner for og vil fronte i valgkampen.

- Jeg vil tilbakevise at MDG er et byparti, men vise at vi har politikk for distriktene. Blant annet vil vi bygge ut ladenettet for elbiler med stasjoner hver femte mil, samt bedre kollektivtrafikken. Jeg selv bor på Fannrem og kjenner en del til akkurat det.

- Til daglig jobber jeg med langtidsledige jobbsøkere. Arbeidsmarkedet er knallhardt og mange flinke folk sliter med å få jobb. Når de karakteriseres som snyltere og latsabber, blir jeg sint, sier Berg.

Årets stortingsvalg holdes den 11. september.