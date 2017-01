Trondheim hylles av britisk storavis

Saken oppdateres.

«Helt siden jeg var et barn har jeg ønsket å dra til Norge. Det var de glinsende svart/hvit-bildene av fjorder og fiskebåter som fanget oppmerksomheten min. Og i kraft av å ikke være EU-medlemmer har nordmenn nå blitt politisk interessante».

Slik starter reisebrevet fra TV-veteran John Sergeant, publisert hos The Daily Mail . Det var i fjor sommer at han tok med seg sønnen til Trondheim for å fiske laks i Gaula.

«Bildene kom til live»

Sergeant har jobbet som journalist og politisk korrespondent for blant andre BBC, og er også kjent fra den britiske varianten av Skal vi danse. De siste årene har han også laget dokumentarserier om turisme og reiseliv.

«Da vi kom inn over Trondheim så vi de mørke områdene langs kysten og fulgte det sølvfargede havet. De glinsende bildene jeg hadde sett på skolen kom til live» skriver Sergeant videre.

Under et bilde av Trolla omtaler han Trondheim som et vakkert sted med vennlige folk som har er «alarmerende gode til å prate engelsk», og beskriver den trønderske landsbygden om sommeren slik:

«Det springer til liv, blomstrer og laksen gjennomfører sin hasardiøse ferd fra Atlanterhavet til gyteområdene i elvene».

Skatter og avgifter

Men han biter seg også merke i noen av bieffektene vårt manglende EU-medlemsskap har for tilreisende.

«Alkohol og andre importerte varer kan være dyre. Det er skatter på import av vin og whisky, og til og med det lokale ølet er avgiftsbelagt», skriver han.