Like før jul følte en sushirestaurant-eier i Trondheim seg lurt av en mann som utga seg for å være frivillig i Kreftforeningen. Mannen mottok mat for to tusen kroner fra restauranten.

- Ikke tilknyttet oss

Maten skulle, ifølge mannen, serveres på et arrangement for kreftsyke og pårørende, men havnet i stedet på bordet i et privat bursdagsselskap. Etter at saken ble kjent har Kreftforeningen i Midt-Norge undersøkt saken nærmere.

- Vi vet nå med sikkerhet at denne personen ikke er tilknyttet oss på noen måte, sier distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge, Eva Faanes.

Viktig for troverdigheten

Hun ser svært alvorlig på at noen utgir seg for å representere Kreftforeningen for egen vinning. Når de møter mannen i konfliktrådet i neste uke, håper de å komme til bunns i saken.

- For oss er det viktig å vise folk at vi tar slike saker veldig alvorlig. Vi håper konfliktrådet kan hjelpe oss med å finne ut hva som egentlig har skjedd. Vi har fortsatt grunn til å tro at navnet vårt er blitt misbrukt. Det er så mange som engasjerer seg i kreftsaken, som gjør en god jobb for oss og som gir oss penger. De skal kunne stole på at pengene går dit de skal, sier Faanes.

Sjelden sak

For en tid tilbake ble flere falske bøssebærere tatt i Trøndelag . Også de ga seg ut for å representere Kreftforeningen. Distriktssjefen presiserer at de svært sjelden opplever slike svindelsaker.

Mannen som brukte Kreftforeningens navn har i ettertid betalt restauranten for maten. Han har også vært innom Kreftforeningens lokaler.

- Ja, vi har snakket med han. Han tok faktisk kontakt med oss, og det synes vi er positivt. Nå er vi klare for en mer oppklarende dialog i konfliktrådet, avslutter Faanes.

Mannen bekrefter overfor Adresseavisen at han vil møte i konfliktrådet, men har ingen kommentarer utover det.

