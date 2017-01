Nå vil «alle» ha disse skiene

Saken oppdateres.

- Felleski er langrennsskiene det går desidert mest av. Vi er tomme for noen lengder og det er jo et luksusproblem for oss, sier Børge Nebb hos Axel Bruun i Trondheim.

- Hvorfor er denne type ski blitt så populære?

- Jeg tror det er todelt: 1. Nyhetens interesse. 2. Anbefalinger fra andre. Med langrennsski med integrerte feller, kan du få en fin skitur uten at du må smøre skiene. Jeg tror du oftere får en bedre skitur, sier selger hos Axel Bruun Børge Nebb.

Les også: - Den gjennomsnittlige turgåer merker ikke forskjell

Markant økning

Både selgere og produsenter melder om markant økning av denne type ski.

- Siden vi er antatt markedsleder på ski med feller og har vært det en stund, vil ikke veksten hos oss være like stor som sesongen 2015/2016, men den vil passere 50 prosent økning, sier markedsdirektør hos Salomon/Atomic Bård Bakke.

Rekordår

Vinteren i fjor var et rekordår forteller Bakke og denne sesongen ser ut til å bli enda bedre.

Hos Axel Bruun er de aller fleste langrennsskiene som selges nå, felleski.

- Økningen på salg av ski er markant. Det startet i november, sier Børge Nebb.

- Unngår smurning

Kundene hans er hvermannsen. En av dem er Gunnar Hjetland.

- Felleski er nytt for meg.

- Hvorfor kjøpte du den type ski?

- For å unngå den tiden det tar å smøre. Det blir mer tid til å gå på ski i stedet for å bruke tiden i smørebua. Og så er det fint å slippe å ha ski med smurning inne i bilen.

- Hvor ofte går du på ski?

- Det blir som regel en tur hver helg. Jeg er en typisk turgåer – en mosjonist, sier Hjetland.

Han fikk anbefalt denne type ski av en kjenning.

- Og så har jeg fått med meg at FredagsBirken i fjor ble vunnet på slike ski. Jeg leste noen tester og så gikk jeg til innkjøp, sier Hjetland som bor i Klæbu og er da ivrig bruker av Nordmarka.

Har femdoblet salget

Hos Sportsbua i Trondheim er salget av felleski femdoblet i vinter, forteller Bengt-Magnus Matthisen.

Felles for selgerne er at de opplever at kundene synes det er enklere å komme seg ut på ski når de slipper å smøre. Skiene har brukbart feste på alle typer snø, men gliden kan være dårligere enn på smøreski.

Les også: Spesielt ski med feller har gått unna

Få riktig spenn

- Spennet i skiene er viktig for å få best mulig glid. Hvis fellene subber nedi, går det utover gliden. Da må kundene oppgi riktig vekt. Når det gjelder feste er det om å gjøre å få bragt på det rene hvor god teknikk man har, sier Børge Nebb.

Selv om du slipper å smøre felleski, er det viktig å rense fellene jevnlig. For å unngå ising er det greit å sette inn fellene med stoff som motvirker dette og samtidig minsker friksjonen.