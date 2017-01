Studentene vil ha campus i Midtbyen

Saken oppdateres.

Studenttinget håper det blir nye runder i NTNU-styret om hvor det nye universitetsområdet skal ligge. Sist høst vedtok styret i NTNU å bygge det nye universitetsområdet fra Gløshaugen og vestover mot Elgeseter og Øya. Studentene ønsker mest mulig av de nye universitetsbyggene til sentrum. Sist uke fikk de støtte av formannskapet i Trondheim som allerede nå slår fast at de kommer til å si nei til en søknad fra NTNU om å få bygge i Høyskoleparken . Trondheimspolitikerne er også tydelige på at deler av det nye universitetsområdet må ligge innenfor elveslyngen, og ikke utenfor slik NTNU til nå har lagt opp til.

Leder av Studenttinget, Marte Øien, er glad for dette vedtaket i formannskapet i Trondheim og håper det kan føre til at styret gjør om på sitt vedtak. Også Studenttinget går mot bygging i Høyskoleparken.

Campuspolitisk manifest

Studenttinget har vedtatt et campuspolitiske manifest, der de mener NTNU skal være synlige i bybildet, med åpne og sentralt plasserte arealer, skriver Universitetsavisa . Men før det har studentpolitikere i årevis ivret for campus innenfor elveslyngen i Trondheim.

- Vi er uenige i det NTNU-styret har vedtatt om plassering av det nye universitetsområdet, sier Marte Øien i Studenttinget. Hun er skuffet over at NTNU-styret gjorde vedtak på tross av studentenes ønsker om å bygge i Midtbyen.

I september var spørsmålet om NTNU skal bygge det nye universitetsområdet nordover til Midtbyen, vestover eller sørover ute på høring. Det er mest uenighet om NTNU bør bygge i Høyskoleparken og om NTNU også skal utvide universitetsområdet sitt i Midtbyen rundt Kalvskinnet og Leuthenhaven. Du kan lese om alle høringsinnspillene her .

Håper styret ombestemmer seg

- Vi mener styret bør revurdere sitt vedtak. Utredningene som har vært gir ikke noen entydig støtte til noen av alternativene. Vi mener valg av lokalisering til syvende og sist er et politisk valg. Det er studentene som oppholder seg mest på campus, og vil man øke bruken av campus er et bynært campus det man bør satse på, sier Marte Øien.

Studentene ønsker seg treningssenter, boliger og fritidsaktiviteter på og ved det de kaller for et åpent og levende campus. Marte Øien frykter elva blir en barriere mellom universitetet og byen dersom alt blir bygd utenfor elveslyngen ved Gløshaugen og vestover mot Øya og Elgeseter. Studenttinget ønsker seg et byintegrert campus der studenter, ansatte om byens befolkning går om hverandre og møtes.

- Det er viktig å tenke på at et bygg ikke bare trenger å ha et formål, man bør derfor se på muligheter for flerbruk. Eksempelvis med butikker, bolig, trening og læringsareal i samme bygg, da får man et urbant og levende campus døgnet rundt. Dette kan være med å gjøre NTNU til en enda viktigere møteplass.

Sist fredag var det frist for å komme med innspill til idekonkurranse. Det kom inn nesten 40 forslag til hvordan NTNU-campus skal se ut.