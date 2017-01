Hevdet leiligheten var til datteren - nå er han dømt for å ha leid den ut til sexsalg

Saken oppdateres.

Naboer varslet politiet med bekymringer om at det foregikk prostitusjon i en leilighet som mannen eier i Trondheim. Politiet oppsøkte så leiligheten. Ved siden av senga i leiligheten fant politiet kondomer og glidekrem. Det manglet personlige gjenstander i leiligheten, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

To kvinner bekreftet at de solgte seksuelle tjenester fra leiligheten. Mannen som eier leiligheten ble kontaktet av politiet, og han nektet da for at han kjente til prostitusjonen, står videre i dommen.

Oppsøkte leiligheten på nytt

Også et par måneder senere oppsøkte politiet leiligheten. Da foregikk det også prostitusjon der. Det er menneskehandelgruppa hos politiet som har etterforsket saken . Retten mener at mannen visste om at det foregikk prostitusjon i leiligheten fordi mannen var tidligere kontaktet av politiet om dette.

Kjente ikke til leiligheten

Mannen erkjente ikke straffskyld i retten, og etterlyste bevis fra politiets side. Retten mener derimot at det er bevist at mannen kjente til at kvinnene drev med salg av sex derfra. Tingretten peker blant annet på at det var påfallende at husleien ble krevd inn hver uke, og at han i den forbindelse låste seg inn i leiligheten.

Mannen forklarte i retten at han kjøpt leiligheten som en eventuell studentbolig til datteren, men verken datteren eller kona er kjent med at han eide leiligheten.

- Utnyttet kvinner

Tingretten mener at mannen på en kynisk måte har bidratt til å opprettholde et marked for prostituerte i Trondheim ved å leie ut leiligheten til prostituerte, og har utnyttet kvinner i en sårbar situasjon. Motivet mener retten er profitt.

Retten så på det som skjerpende at han ignorerte politiets brev om å slutte med utleie av leiligheten. Sør-Trøndelag tingrett dømte mannen til 120 dager i fengsel. Han måtte også betale saksomkostninger på 12 000 kroner til det offentlige.