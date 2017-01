Hvor er alle elbilene?

Du må velge et alternativ

Saken oppdateres.

Da Trondheim parkering telte elbiler i Trondheim i desember 2016 var tallet 538. Tellingen ble gjort av trafikkbetjenter i sentrum, ved St. Olavs Hospital og i boligsoner nær sentrum.

- Voldsom nedgang

- Vi hadde en ny telling 12. januar. Da var antallet elbiler 113. Det er en voldsom nedgang, synes direktøren i Trondheim parkering Stein Løberg.

Fra 1. januar ble det innført parkeringsavgift også for elbiler i Trondheim. Parkeringsetaten tror dette er hovedårsaken til endringen.

- Hvor er det blitt av elbilene?

- Jeg aner ikke. De står kanskje hjemme? Våre betjenter opplever at det nå er langt lettere for besøkende både i sentrum og ved St. Olavs Hospital å finne en ledig parkeringsplass. Mye av arbeidsplassparkeringen vi så tidligere er borte. Alt dette er i tråd med oppdraget vi fikk fra våre eiere, da er vi godt fornøyd, sier Løberg.

Næringsforeningen jubler

Fornøyd er også Næringsforeningen i Trondheim.

- Vi støttet jo innføringen av parkeringsavgift for elbiler og nå ser vi den effekten vi forventet. Vi ser det jo selv når vi kommer på jobb her i Midtbyen. Forholdene for handlende er blitt langt lettere, jubler Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim.

- Hvor tror du elbilene er blitt av?

- De står forhåpentligvis i oppkjørselen hjemme hos folk. Så antar jeg at flere sykler, går eller bruker kollektivtransport, sier Beisvåg.

- Jeg er blitt syklist

Ved advokatfirmaet Strand & Co i Fjordgata finner vil deler av svaret på hvor elbilene er blitt av. Før avgiften kjørte fem av medarbeiderne elbil til og fra jobb. Nå har alle endret sine reisevaner.

- Vi var vel egentlig enig i argumentene for å innføre parkeringsavgift også for oss med elbil. Det var vanskelig for kunder i byen å finne ledige plasser. Vi nøt godt av gratisparkeringen lenge, men nå har vi tilpasset oss. Selv har jeg begynt å sykle, forteller advokat Henning Dragsnes.

Av de fem elbilistene ved advokatkontoret bruker nå to sykkel til jobb, to er blitt busspassasjerer og en tar toget.

- Nå ruller jeg dressen i sekken og trimmer til og fra jobb. Jeg skylder nesten Trondheim parkering en takk for helsegevinsten - jeg er blitt syklist, smiler advokaten.