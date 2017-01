- Stjal krigspistoler og spaserte ut på gata

Saken oppdateres.

En 39-åring og en 38-åring fra Trondheim skal ha stjålet to antikvariske pistoler fra Rustkammeret i Erkebispegården.

Mennene er mistenkt for å ha brutt opp en låst monter, plukket med seg en Mauser og en Feg fra 2. verdenskrig, og spasert ut hovedinngangen. Tyveriet skjedde midt i åpningstiden i fjor sommer.

Stoppet på gata

På overvåkningsvideoene fra Rustkammeret kan man ved flere tilfeller se mennene kikke rett inn i kameraet. Begge de to er såkalte kjenninger av politiet.

- Den ene gjerningsmannen (38) ble stanset av en patrulje som var på utkikk etter ham. Ett våpen var da sammenrullet i en jakke han bar på. Det andre våpenet ble funnet under ransaking hos 39-åringen, sier teamleder for vinning, politiførstebetjent Pål Berg, ved Sentrum politistasjon.

Kan ikke skyte

Rustkammeret i Erkebispegården er en del av Forsvarets museum, og har flere våpen i sin utstilling. De opplyser at det ikke er mulig å avfyre pistolene.

- Alle våpen i utstillingene er deaktivert eller plombert, også disse. Vi fikk tilbake pistolene etter et par dager, og ser nå på en ny utstilling av disse, sier sjef for Rustkammeret, major Steinar Hervik.

Tatt med kniv

39-åringen er allerede tiltalt for ugjerningen og må møte i Trondheim tingrett i mars. Han er i tillegg til våpentyveriet tiltalt for en rekke andre forhold, deriblant å ha båret kniv på offentlig sted.

Politiadvokat Silje Iren Mebust opplyser at også 38-åringen har flere forhold på seg, men at alle sakene ikke er ferdig behandlet. Det er derfor ikke noen tiltale klar for denne mannen.