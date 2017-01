Bestiller narkotika til tilfeldige postkasser

Saken oppdateres.

Denne uken har det vært flere tilfeller av innbrudd i postkasser i Trondheim.

- Som regel er det for oss kjente vinningskriminelle som er på ferde. Det er ikke uvanlig at vi finner post som tilhører andre når vi gjør ransakelser på visse adresser, sier krimvaktleder Ole Devle ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Bestiller i andres navn

- Hva er de ute etter?

- Av og til bestilles det narkotika i andres navn. De vet når leveransen kommer, og er da på plass og henter stoffet. Ofte er det identitetstyveri – der de bruker opplysninger til å opprette telefonabonnement eller kredittkort i andres navn, sier Devle.

Skadeverk og innbrudd

Tirsdag ble det oppdaget skadeverk på og innbrudd i flere postkasser i Trondheim sentrum.

I løpet av morgentimene har vært skadeverk/innbrudd i flere postkasser på en adresse i Trondheim sentrum. Politiet har gjort undersøkelser — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) January 17, 2017

- To personer har erkjent forholdet, sier Devle.

- Et varsko

Natt til torsdag ble åpnet flere postkasser i området Moholt/Dragvoll. To personer ble senere pågrepet.

@politiOpsSTPD 10-15 postkasser som er åpnet/brutt opp på Moholt og Dragvoll — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) January 19, 2017

- Hva kan folk gjøre for å unngå innbrudd i postkassene sine?

- Å forhindre slike innbrudd er ikke enkelt, men for alle som ikke har lås på postkassen sin er det et varsko om at det går an å sette på en liten hengelås. Da oppdager de i hvert fall at det er noen som har vært og sett i postkassen, sier Devle.