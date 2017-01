- Mann i 60-årene lurte barn til å kle av seg foran kamera

Saken oppdateres.

- Det er snakk om alvorlige forhold. Mannen har utgitt seg for å være en tenåringsgutt og forledet jentene til å gjøre ting foran kamera, sier politiadvokat Anita Ravlo Sand i Trøndelag politidistrikt til Stjørdalens blad .

Sand skal være aktor i straffesaken mot mannen som kommer opp for retten i løpet av våren.

Ifølge tiltalen skal nordtrønderen i 60-årene ha bedt jentene om å kle av seg og utføre seksuelle handlinger. Dette skal ha skjedd via et chatteprogram på Internett. De fire fornærmede jentene kommer fra Oslo-området og Finnmark. De to yngste var ti år da handlingen skal ha skjedd, skriver avisen videre.

Saken ble kjent for politiet på Stjørdal etter at en mor i Oslo tok kontakt i 2015.

- Hun oppdaget hva dattera hadde skrevet på chatteloggen på Skype. Ved nærmere søk på den aktuelle PC-en, fant politiet ut hvilken IP-adresse som hadde vært i kontakt med jenta. Den ble sporet til en husstand i Stjørdal, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor til Stjørdalens blad.

Forsvarsadvokaten til mannen, Kjell Horseng, forteller at hans klient stiller seg uforstående til anklagene.

- Han benekter at han har gjort det han er tiltalt for, sier Horseng til Stjørdalens Blad.