- Han skallet politibilen og oppførte seg utagerende mot patruljen

Saken oppdateres.

Mannen i slutten av tjueårene ringte inn gjentatte falske meldinger om knivstikking, der han utga seg for å være ulike personer. Han skal også ha skjelte ut politifolkene på operasjonssentralen, som tok imot meldingene, og truet både dem og familiene deres.

- Han fremsto som svært ruset, og innimellom som svært sint. På telefonen truet han med å angripe andre, derfor besluttet vi å oppsøke ham, forteller operasjonsleder Rune Brandmo ved politiets operasjonssentral i Sør-Trøndelag.

Skallet politibilen

Da en politipatrulje oppsøkte ham ved halv åttetiden skallet mannen, som er fra Trondheim, like godt til bilen. Han skal også ha oppført seg utagerende mot politifolkene, ifølge Brandmo. Mannen var også så ruset at politiet fant det best å sette ham i arresten.

I løpet av halvtimen fra ca. 19.00, til en patrulje fra politiet fant ham, rakk mannen å ringe inn 21 telefoner med falske alarmmeldinger og trusler.

Siktet for å misbrukte nødnummer

Nå er det opprettet straffesak mot ham. Trolig blir han siktet for misbruk av politiets nødnummer, 112 og trusler, opplyser jourhavende politijurist Amund Sand til Adresseavisen.

- Dette er egentlig en alvorlig sak. her er det snakk om flere falske meldinger. Det som er mest alvorlig er at han blokkerer nødlinjen for reelle anrop. Det betyr at de som eventuelt er i virkelig fare ikke kommer gjennom, sier Brandmo

Mannen er kjent for politiet fra tidligere for lignende forhold.