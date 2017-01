- Hver femte sigarett som trønderne røyker, er smuglet inn i landet

Saken oppdateres.

En undersøkelse gjennomført av MS Intelligence på oppdrag fra de største tobakksgigantene i verden viser at 43,2 prosent av tobakkspakkene som ble plukket opp på gata i Trondheim stammer fra enten smugling, grensehandel eller taxfree. Det er fjerde størst av de åtte byene som ble plukket ut til å delta i undersøkelsen. Oslo er på toppen med 44,8 prosent.

- Vår erfaring er at mange av sigarettpakkene er fra Polen, Ukraina og Hviterussland. Man skjønner at de ikke stammer fra charterturisme, forklarer kommunikasjonsdirektør Christian Angell i Phillip Morris.

- Kjøper ulovlig på nett

Konsulent- og revisjonsfirmaet KPMG anslår at rundt 20 prosent av alle sigarettene i Norge er smuglervarer. Ferske tall fra Tollregion Midt-Norge viser økning i antall beslag av tobakksvarer. Det ble gjort 114 beslag av røyketobakk, 667 beslag av sigaretter og 269 beslag av snus i 2016. Sammenlignet med tall fra 2015 var det økning på alle kategoriene.

- Dette er svært alvorlig. Dessverre er det mange forbrukere som bare tenker at det er en enkel måte å spare penger på. De kjøper som regel via useriøse kioskforhandlere, internett eller sosiale medier, forklarer Angell.

I Trondheim omsettes det sigaretter for litt over 280 millioner i året. I snitt er det ca. 1,8 millioner per utsalgssted. Med 20 prosent smugling blir det et tap på omtrent 360 000 kr i snitt per utsalgssted.

- Det er ikke den som tar med en ekstra kartong til svigermor som er problemet, det er de som driver med organisert kriminalitet. Tobakken selges gjerne til mindreårige, det kan være falske og dårlige varer og det finansierer åpenbart organisert kriminalitet, sier Angell.

- Mest profitt i Norge

Han forteller at tobakksgiganten har vært tilhenger av en bevillingsordning for å selge tobakk, på lik linje som alkohol.

- Da hadde man fått bedre kontroll og flere seriøse forhandlere, sier han.

Denne kartleggingen av hvor tobakken kommer fra har vært gjennomført siden 2009. Toppåret var 2013 da det ble registrert 49 prosent sigarettpakker som ikke var registrert i Norge.

- Det har gått gradvis nedover, men det er fremdeles veldig høyt. Smuglerne skjønner at de får mest profitt ved å selge det i Norge. Ingen vits i å stoppe i Sverige hvis du kan tjene dobbelt så mye i Norge, sier Angell.

- Ren gift i falske sigaretter

Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd forteller at tidligere har sett at en del butikker driver med ulovlig salg.

- Dette er gode penger og det er stor etterspørsel og forholdsvis liten risiko for å bli tatt. Det er et alvorlig samfunnsøkonomisk problem fordi staten taper penger på moms og skatter, og det ødelegger konkurransesituasjonen for aktørene som er lovlydige. Dessuten er det farlig for forbruker som ikke aner hva de røyker. Det kan være mer skadelige stoffer enn i den opprinnelige tobakken. Det kan hende du inhalerer ren gift, sier han.

Det man også må tenke på som forbruker, er hvem man faktisk bidrar med å støtte ved å kjøpe smuglervarer.

- Toppen av isfjellet

- Bakmennene og nettverkene som står bak kan i ytterste konsekvens være med å finansiere terror. Vi vet at smuglingen er en måte å finansiere annen alvorligere kriminalitet på, forklarer han.

- Forbrukerne må opplyses og påvirkes til å ikke kjøpe disse varene. Tollvesenet og politiet må samhandle slik at også bakmenn blir tatt. Vi må innse at Norge er et attraktivt land fordi vi har høye priser på tobakksvarer, sier han.

Mørketallene er enorme ifølge Fischer Eriksen.

- Varene som blir oppdaget av Tollvesenet eller politiet er forsvinnende liten sammenlignet med det som kommer inn i landet. Det er bare toppen av isfjellet, sier han.

