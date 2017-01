- Litt igjen før vi føler oss som ett NTNU

Saken oppdateres.

Universitetskonferansen 2017 er navnet, og det er den aller første konferansen av sitt slag. Det store spørsmålet på konferansen er hvordan skape ett universitetsmiljø på tvers av tre studiebyer. Etter fusjonen fra 1. januar 2016 holder NTNU til i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

- Vi er nesten 40 000 studenter ved NTNU. Vi håper denne konferansen kan være med på å legge premissene for et godt universitetsmiljø, sier Marte Øien som er leder for Studenttinget ved NTNU.

- Det er fortsatt litt igjen til vi føler oss som ett NTNU, fortsetter Øien.

Næringsliv og politikere

I ett år har NTNU-studentene hatt felles universitet, men også felles studentsamskipnad og felles studentpolitikere gjennom Studenttinget.

Studenttinget ved NTNU inviterer studenter, ansatte og gjester fra samfunns- og næringsliv i de tre byene til samlingen som skal åpnes av Terje Mørland som er sjef for det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

- Det er viktig for oss at næringslivet ser på NTNU som en enhet. Politikerne er viktige fordi det er de som påvirker spørsmål som studentboliger og kollektivtransport, sier Marte Øien.

Mer enn campus og lab

- Et universitet har et mye større nedslagsfelt enn auditorium, lab og campus. Vi ønsker et tett samarbeid mellom universitet og næringsliv, på tvers av geografi og fagfelt. Slik kan vi finne løsninger for framtida, sier Studenttingets stedlige leder i Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset.

