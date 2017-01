Nedslående resultat i solariumkontroll

Saken oppdateres.

Fra 1. januar 2017 ble det krav om alderskontroll for alle som driver solstudio . Alderskontrollen innføres for å kunne håndheve 18-årsgrensen for solarier som har eksistert siden 2012.

- Alle har det ikke i orden

Det er kommunene som skal kontrollere solstudioene og fredag var Miljøenheten i Trondheim ute på årets første tilsyn.

- I Trondheim finnes det 50-60 store og små solstudio og vi mistenker vel at ikke alle har dette i orden enda, sier rådgiver i Miljøenheten, Elin Grønvold Aunet.

Hva som kreves

18-årsgrensen er ønsket fordi forskning viser at risikoen for å få hudkreft øker når solingen starter i ung alder. Frem til nå har det vært nok for ubetjente solstudioer å ha en plakat med informasjon om aldersgrensen. Nå er kravene mye strengere. Statens strålevern har bestemt at følgende former for alderskontroll tilfredstiller de nye kravene:

Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.

Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

LES OGSÅ: Fra nyttår må du vise ID for å ta sol

- Ikke alt på stell

Det første solstudioet som blir kontrollert denne dagen er Megasun Norge i Byåsveien.

- Dette er et typisk ubetjent solstudio. Her er ikke alt helt på stell. Det mangler alderskontroll for soling og det mangler oppslag om 18-årsgrensen. Eieren vil få et brev med spesifisering av hva som mangler og hva som må rettes, så får de en frist til å rette opp opp feilene.

- Så dere stenger ikke døra?

- Nei. Det er kun ved vesentlig helsefare at vi kan stenge et lokale. Om bedriften ikke utbedrer feilene innen fristen kan imidlertid kommunen gi dagbøter, forklarer Aunet.

LES OGSÅ: Krever at solariumansatte tar en kunnskapsprøve

- Nedslående

I løpet av dagen ble ni solstudio i Trondheim kontrollert. Kun to av disse hadde alderskontrollen i orden.

- Dette er et nedslående resultat, men litt som forventet. Av de som hadde det i orden var ett solstudio betjent og det andre hadde en teknisk løsning som fungerte. Men vi ser jo at vi må fortsette med slike tilsyn i tiden fremover, konkluderer Aunet.

Blir ordnet raskt

Eierne av Megasun i Byåsveien er fullstendig klar over de nye reglene. De er også klar over at alderskontrollen ved dette solstudioet ikke fungerer per i dag.

- Vi har nettopp installert en ny betalingsterminal i dette solstudioet og vi har hatt noen problemer med den nye softwaren. Men alt skal være i orden i løpet av veldig kort tid, forteller daglig leder i Megasun Norge, Amelia Lipska.

- Hvordan vil det fungere når alt er på plass?

- Da må kundene registrere seg på solsjekk.no og ved hjelp av bank-ID bekrefte at de er over 18 år. Da vil terminalen gjenkjenne deg neste gang du kommer. Du trenger bare å registrere deg en gang, og da får du tilgang til alle våre solstudio, forklarer Lipska.

Store investeringer

Solstudio-eieren forteller at de vurderte å legge ned dette solstudioet fordi investeringene for å få på plass en alderskontroll er så store.

- Dette er et lite solstudio med bare fem senger. Den nye terminalen koster godt over 100 000 kroner. I tillegg må det opp internettlinjer, og vedlikeholdsavtaler. Til sammen koster dette over 200 000 kroner per solstudio. Det er nok mange små solstudio som nå forsvinner fordi det rett og slett blir for dyrt. Slik ødelegger alderskontrollkravet for de minste i bransjen, men samtidig får vi ryddet vekk de som er useriøse, sier Lipska.

- Støtter dere 18-årsgrensen?

- Ja, den ser vi bare positivt på. Vi har aldri ønsket personer under 18 år inn i våre solstudio. I starten vil nok det nye systemet virke litt komplisert for mange, men vi tror det vil fungere bra på sikt.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter