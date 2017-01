Saken oppdateres.

Mange av byens undergrunnsrockere og kunstnere deltok på kompisdugnad for kreftsaken på Svartlamoen lørdag .

- Flere venner i musikkmiljøet har fått kreft. Det er en meningsløs sykdom, som kan ramme alle. Det er ikke mye vi som står rundt kan gjøre, annet enn å skape et lysglimt i hverdagen, sier en fornøyd leder Rune Tonning dagen derpå.

Og det var akkurat det festivalen «Kompisen min» i Verkstedhallen ble, et lysglimt i vintermørket.

Mørk diagnose

- Det var en kjempesuksess. Det var rørende og vakkert. Kreft er en mørk diagnose, men stemningen var god. Her kunne folk ha det fint sammen og de som ville kunne gi hverandre en klem, sier Tonning.

Folk dukket opp tidlig, dørene åpnet allerede klokken 17 og mange var der helt til slutt, klokken ett på natta.

- Det var folk jeg aldri har sett før og nære venner. Med artister og publikum var det rundt 400 personer fordelt på to scener. Det var overveldende, sier Tonning.

Fra punk til latino

Publikum fikk servert et variert musikktilbud.

- Det var alt fra akustisk punk, pop til latino.

Rabies, som var et av Norges første punkband, spilte også.

- De har ikke spilt sammen på 40 år. Det ble en suksess, folk var henrykt, sier Tonning.

De spilte punklåter fra 70-tallet, noen av dem hadde ingen hørt før.

- Det var mange taktskifter Vi fikk akustisk punk med kassegitar og en skarptromme, det funket som bare det. Vi hadde popbandet 2 Unlimited fra 1990-tallet, og heftige latinorytmer fra Los Sin Nombre, sier Tonning.

Kvelden ble avsluttet med Svartlamoen Unitet, som sang With a Little Help from my Friends.

- Det var så rørende og vakkert at jeg tror folk fortsatt smiler, sier Tonning, som er svært fornøyd med at alle stilte opp gratis.

Inntektene fra kvelden gikk uavkortet til Kreftforeningen og Krafttak Mot Kreft.

- Det ble en hyllest til livet.

Lørdagens konsertliste var: Svartlamon Hardkor, Svartlamon Damekor, Dreadnoughts, The Daily Hum, Yellow, Gautomatikk Band, Black Laymen, Project Atom Nova, Krim, Klara, Siri And Us, Carsten Tourrenc, Bjørn Fjeldvær, Rig Twins og Gastronautene.